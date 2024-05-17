دراسة: متوسط الأعمار العالمي سيرتفع 5 سنوات بحلول 2050

كشفت دراسة حديثة أنه من المنتظر أن يشهد سكان العالم ارتفاعًا في معدل العمر بمعدل خمس سنوات تقريبًا بحلول عام 2050.

وفقًا لوكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، يتوقع التقرير أن يزيد معدل أعمار الرجال من 71.1 عامًا إلى 76.1 عامًا بين عامي 2022 و2050، وأن يزيد معدل أعمار النساء من 76.2 عامًا إلى 80.5 عامًا خلال نفس الفترة.

كما ذكر التقرير الصادر عن مؤسسة عبء المرض العالمية لعام 2021 أن البلدان التي يبلغ فيها معدل الأعمار الحالي أدنى المستويات سوف تشهد أعلى معدلات الزيادة المتوقعة.

ويعزو الخبراء هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الإجراءات الوقائية والتحسينات في مجال الرعاية الصحية التي أدت إلى تحسين فرص النجاة من أمراض القلب والأوعية الدموية وكوفيد 19 والأمراض المعدية الأخرى.

ويشير الدكتور كريس موراي، رئيس قسم علوم القياس الصحي والتقييم في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة والمدير التنفيذي لمعهد القياس الصحي والتقييم، إلى أنهم وجدوا تفاوتًا في متوسط الأعمار بناءً على الموقع الجغرافي، مما يعني تقليص الفارق بين المناطق الغنية والفقيرة في العالم، ومن المتوقع أن تكون أعلى نسبة زيادة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.