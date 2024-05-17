الجيش الصيني يسدل الستار عن “الكلاب الآلية” المسلحة

استعرض الجيش الصيني روبوتاته القتالية المزودة بمدافع رشاشة خلال أكبر تدريبات مشتركة مع القوات الكمبودية.

وشهدت التدريبات التي تستمر 15 يومًا مشاركة أكثر من 2000 جندي، واشتملت على تدريبات برية وبحرية شملت تدريبات بالذخيرة الحية، ومكافحة الإرهاب، والإنقاذ الإنساني.

وتضمنت الأجهزة المعروضة ما يسمى بـ “الكلاب الآلية” وهي روبوتات رباعية الأرجل يتم التحكم فيها عن بعد ومزودة ببنادق آلية، والتي تم عرض قدراتها على الحركة أمام الصحفيين وكبار الضباط.

تُعتبر الروبوتات رباعية الأرجل من أحدث التقنيات المتطورة في مجال الروبوتات العسكرية، حيث تتميز بقدرتها على اجتياز البيئات الصعبة التي تعيق حركة الآلات ذات العجلات.

وتتميز هذه الكلاب الآلية بحجمها الصغير وذكائها، ويمكن تجهيزها بمسدسات وبنادق وكاميرات حرارية لزيادة فاعليتها في المهام القتالية المختلفة.