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فريق التحرير

17 مايو 2024

اكتشاف مجرى مدفون لنهر النيل قرب أهرامات مصر

منوعات
اكتشاف مجرى مدفون لنهر النيل قرب أهرامات مصر

أزاحت دراسة جديدة الستار عن اكتشاف علماء مجرىً قديماً لنهر النيل بات جافاً حالياً، كان يتدفق بجانب نحو ثلاثين هرماً في مصر القديمة، بينها أهرامات الجيزة، وقد يكون ساعد في عملية نقل المواد اللازمة لإنشاء هذا المجمّع الأثري قبل نحو أربعة آلاف سنة.

ويبلغ طول النهر 64 كيلومترا ويسمى بـ”الأهرامات”، كان مدفونا لفترة طويلة تحت الأراضي الزراعية ورمال الصحراء، ويفسرّ وجوده سبب بناء عدد كبير من الأهرامات في المنطقة التي باتت راهناً شريطاً من الصحراء يقع غرب وادي النيل، قرب العاصمة المصرية القديمة ممفيس.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة إيمان غنيم من جامعة نورث كارولينا في مدينة ويلمنغتون الأمريكية: “لم يكن أحد متأكداً من موقع هذا الممر المائي الضخم وشكله وحجمه”.

واستخدم فريق غنيم من الباحثين صوراً التقطتها أقمار اصطناعية رادارية، وذلك لرسم خريطة لممر “الأهرامات” المائي.

وتابعت “غنيم”: “على عكس الصور الجوية أو أجهزة استشعار الأقمار الاصطناعية البصرية التي توفر صوراً لسطح الأرض، تتمتع أجهزة استشعار الرادار بقدرة مميزة على الكشف عن الهياكل القديمة أو الأنهار المدفونة تحت الرمال”.

ويبلغ طول النهر المخفي 64 كيلومتراً، ويتراوح عرضه بين 200 و700 متر، أي ما يعادل مقاييس مجرى نهر النيل الحالي، وذلك وفقًا لتحليلات ميدانية بينها حفر عميقة في التربة، بيانات الأقمار الاصطناعية وكشفت عن النهر المخفي، وكان المتخصصون في مصر القديمة يدركون أنّ السكان آنذاك استخدموا ممراً مائياً قريباً لبناء الأهرامات، على بُعد كيلومترات من المجرى الرئيسي لنهر النيل.

وتؤكد أدلة كثيرة بحسب الدرسة على أن مجرى “الأهرامات” كان كطريق سريع لنقل الكميات الهائلة من المواد والأعداد الكبيرة من العمال لبناء الأهرامات.

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