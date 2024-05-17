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فريق التحرير

17 مايو 2024

إيلون ماسك يتوقع بناء حضارة على المريخ خلال 30 عامًا

منوعات
إيلون ماسك يتوقع بناء حضارة على المريخ خلال 30 عامًا

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة “سبيس إكس”، عن توقعاته الجريئة بأن البشر سيتمكنون من العيش في مدينة على سطح المريخ خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن الهبوط على المريخ قد يتحقق في غضون أقل من عشر سنوات، وبناء مدينة هناك قد يستغرق 20 عامًا، ولكنه أكد على أن بناء حضارة على الكوكب الأحمر أمر مؤكد في غضون 30 عامًا.

وتأتي هذه التصريحات من ماسك، الذي أسس شركة “سبيس إكس” في عام 2002، والتي حققت إنجازات هامة في مجال الفضاء، بما في ذلك إرسال أول صاروخ يعمل بالوقود السائل إلى المدار ونقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن ماسك كان قد أطلق مشروع “Mars Oasis” قبل تأسيس الشركة بهدف زراعة البذور الأولى في تربة المريخ، مما يعكس اهتمامه المبكر بتحويل الكوكب الأحمر إلى بيئة صالحة للحياة.

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