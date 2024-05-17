معززة بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تكشف عن أداة لتتبع وتحديد مواقع الأشياء

أعلنت جوجل مؤخرًا عن أداة جديدة مثيرة للاهتمام مدمجة في الهواتف الذكية تسمى “بروجيكت أسترا” (Project Astro).

وبحسب التقارير، تتيح هذه الأداة للهواتف الذكية تتبع وتحديد موقع الأشياء المختلفة، مثل النظارة والمفاتيح، بل وحتى الكشف عن محاولات الاحتيال عبر الإنترنت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد فكرة عمل الأداة على الاستفادة من قدرات الكاميرا في الهواتف الذكية لتوثيق المحيط بطريقة شاملة ودقيقة.

وتعمل التقنية عن طريق التقاط صور للغرفة أو المنطقة المحيطة بالمستخدم، ثم تحليلها باستخدام خوارزميات متقدمة لتحديد مواقع وترتيب الأجسام المختلفة.

تظهر الأداة قدرة رائعة على تذكر المشاهد والأشياء التي تراها بينما يتجول المستخدم في غرفته أو مكان آخر. وهذا بلا شك سيكون مفيدا للعديد من الناس الذين يواجهون صعوبة في تذكر تفاصيل صغيرة كالتي ذكرناها سابقا.

وفي تجربة عملية، ظهر شخص يسأل الأداة أين وضعت نظاراته، وردت الأداة بتذكر موقعها وإبرازها للمستخدم على الشاشة.

الأداة ليست قادرة فقط على تحديد مواقع الكائنات فحسب، بل لديها القدرة أيضًا على التعرف على الأصوات والكشف عن مدى صحتها، فعلى سبيل المثال، يمكن للتقنية اكتشاف ما إذا كان هناك محاولة للاحتيال باستخدام صوت مزيف تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أمر شائع الحدوث في عمليات السطو الإلكتروني على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.