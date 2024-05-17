خطيب المسجد الحرام: بلاد الحرمين آمنة رغم أنف أعدائها

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، إن بلاد الحرمين آمنة ومستقرة رغم أنف أعدائها.

وأضاف خلال خطبة الجمعة أن ما نراه للعيان ظاهر وما يجحده إلا حاسد أو مكابر من نعمة الأمن والأمان والخير.

وتابع الشيخ بندر بليلة: “الاستقرار الذي تنعم به بلاد الحرمين لهو دليل لما اختص به الله سبحانه وتعالى بهذا البلد لتكون قبلة للمسلمين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة جعلها تحت قيادة رشيدة وحكومة سديدة تقضي بالحق وبه تعدل وتحكم بشرع الله وبه تفصل وبما سخره الله لها من رجال أمن أشداء يحمون حماها”.

واسكمل خطيب المسجد الحرام: “وستبقى باذن الله بقيادتها وسيادتها وريادتها ولحمتها رغم أنوف أعدائها فمن حاول النيل منها كان السوء به أعجل والشر إليه ألحق وأميل”.