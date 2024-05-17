حي أبو موسى الأشعري في حفر الباطن: “محطة في رحلة الحج”

عبدالعزيز إبراهيم – حفر الباطن

يعتبر حي أبو موسى الأشعري من أقدم أحياء محافظة حفر الباطن “عاصمة الربيع”، وهو الحي الوحيد في المحافظة الذي سمي باسم صحابي جليل.

وقال المدون التاريخي غنام الغنام، إن الحي يقع في منطقة وسط البلد، مما يجعله موقعًا متميزًا يسهل الوصول إليه، ويرجع أصل التسمية إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.

وأضاف لـ”الوئام”، أن الحي يضم السوق القديم في حفر الباطن، والذي يتميز بالمنتجات الشعبية، كما تم إدراجه ضمن المنطقة التاريخية للحي، وفقا لغنام الغنام.

يُعدّ السوق مقصدا من سكان دولة الكويت المجاورة، نظرًا لقربه من الحدود (بساعة واحدة فقط) وللمواطنين من دول الخليج العربي.

وكان الصحابي الجليل قد حفر عددًا من الآبار في المنطقة لتوفير الماء للحجاج القادمين من العراق والكويت المتجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.