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فريق التحرير

17 مايو 2024

مصر: القبض على “بلطجي الإسماعيلية” بعد فيديو مرعب

منوعات
مصر: القبض على “بلطجي الإسماعيلية” بعد فيديو مرعب

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا في مصر، حيث أظهر شخصًا يقتحم محل حلاقة في محافظة الإسماعيلية ويعتدي بالضرب والسب على أحد العاملين فيه باستخدام سلاح أبيض.

وأظهر الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة، البلطجي وهو يهاجم العامل بشكل وحشي، وسط ذهول المارة ورعب العاملين الذين لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم.

وقد تدخلت الشرطة المصرية على الفور للتعامل مع الواقعة، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة عن ضبط المتهم وضبط السلاح المستخدم في الاعتداء. وأشار البيان إلى أن الواقعة حدثت في 15 مايو الجاري، وأن المجني عليه قد تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بتعرضه للتعدي من قبل المتهم بسبب خلافات سابقة مع نجل عمه.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على ظاهرة البلطجة في مصر، والتي تثير قلق المواطنين وتؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المجتمع. وتتطلب هذه الظاهرة جهودًا مكثفة من قبل الجهات المعنية لمكافحتها والقضاء عليها، وحماية المواطنين من الاعتداءات والممارسات الإجرامية.

وقد أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة الشروع بالقتل والبلطجة وإثارة الذعر وترويع الآمنين.

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