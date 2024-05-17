طلاب السعودية يحصدون 9 جوائز في معرض آيسف 2024 بأمريكا

واصل طلاب وطالبات السعودية تحقيق إنجازاتهم العلمية، حيث حصدوا 9 جوائز خاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024” الذي أقيم في لوس أنجلوس.

وشملت الجوائز الخاصة التي حققها الطلاب السعوديون مجالات متنوعة مثل علم المواد، والطب الحيوي، ونظم البرمجيات، والهندسة البيئية، وعلم الأحياء الخلوية والجزيئية، والكيمياء.

وتعد هذه الجوائز ثمرة للجهود المشتركة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، والتي تهدف إلى تطوير المواهب الوطنية ودعمها لتحقيق التميز في مجالات العلوم والهندسة.

يأتي هذا الإنجاز للعام الثامن عشر على التوالي، ليؤكد مكانة المملكة كحاضنة للمواهب العلمية الشابة.

وأعربت الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، الأمين العام لمؤسسة “موهبة”، عن فخرها بالإنجاز الذي حققه الطلاب السعوديون، مشيرة إلى أنه يعكس التعاون المثمر بين المؤسسة ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين.

وأكدت أن هذا النجاح يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز دور المملكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

يذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قد حصد حتى الآن 50 جائزة خاصة في مشاركاته السابقة في معرض “آيسف”، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الجوائز الكبرى مساء اليوم الجمعة.