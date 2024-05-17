بوتين يعلن إنشاء منطقة عازلة في خاركيف الأوكرانية دولي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنشئ منطقة عازلة في مدينة خاركيف بأوكرانيا.

وأوضح “بوتين”، في مؤتمر صحفي خلال زيارة دولة للصين، أن الهدف من ذلك حماية المناطق الحدودية هناك، مشيرًا إلى أن السيطرة على المدينة ليست جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.

وشدد الرئيس الروسي، على أن تقدم قوات بلاده في الآونة الأخيرة في خاركيف جاء ردا على قصف أوكرانيا لمناطق حدودية روسية مثل بيلجورود، متابعًا: “بالنسبة لما يحدث في منطقة خاركيف، فهذا خطأ أوكرانيا لأنها تنفذ هجمات وتواصل ذلك وللأسف تقصف أحياء سكنية في المناطق الحدودية من بينها بيلجورود”.