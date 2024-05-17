ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين بالمنطقة الشرقية

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الخليج بالدمام اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء.

بالإضافة إلى الأمير فيصل بن فهد بن سعود، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي.