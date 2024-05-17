تطوير جزيرة هولومالي.. أيادي بيضاء لـ”السعودية” في المالديف

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

17 مايو 2024

تطوير جزيرة هولومالي.. أيادي بيضاء لـ”السعودية” في المالديف

منوعات
تطوير جزيرة هولومالي.. أيادي بيضاء لـ”السعودية” في المالديف

يواصل الصندوق السعودي للتنمية، دعم وتنمية جزر المالديف دعم قطاع السياحة في المالديف، الذي يعد مصدرا رئيسيا للاقتصاد في المالديف.

ويوفر الصندوق العديد من المستلزمات الصحية والطبية، مع مشاريع لتحسين مستوى التعليم والتدريب في المدارس والجامعات، وتطوير البنية التحتية في الجزر، بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمطارات، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي.

 

وافتتح جزء من مشروع تطوير جزيرة هولومالي في المالديف الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقرض تنموي بقيمة 80 مليون دولار، مع توقيع اتفاقيتي قرضين تنمويين لتطوير مطار فيلانا وتطوير القطاع الصحي بالمالديف.

ويخدم المشروع جميع السكان في “ماليه” بحيث يخدم 250 ألف شخص في المرحلة الأولي، كما تم استصلاح المرحلة الثانية من أجل بناء التقدم في الخطة الرئيسية.

 

وتتم الخطة على 3 مجموعات، عبر بناء بناء خمسة جسور، مع إمداد القناة، وتشييد الحزام الحامي، أما المجموعة الثالثة، تضم بناء قناة ومرفأين.

وللمشروع أهمية كبرى في تطوير الجزيرة وهو ما يتحقق بشكل أفضل مع هذا المشروع، حيث أن المالديف من أكثر الدول تضررًا من التغير المناخي، فيما  يتوقع أن يتسبب التغير المناخي في غرق العديد من جزرها في المستقبل.

وبسبب ذلك الأمر تسعى السعودية لتقديم يد العون في المالديف، حيث تم إطلاق مشاريع مهمة من خلال صندوق التنمية السعودي لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة في هذه الدولة.

 

وتعد “هولهومالي” إحدى أشهر الجزر الاصطناعية في العالم وتقع في جنوب عاصمة جزر المالديف مدينة ماليه.

وبالرغم من صغر مساحتها التي تبلغ 1030 متر، إلا أن السياحة فيها تُعد خيارا صائبا عند السفر إلى المالديف، لما لها من مميزات للجذب السياحي.

فيما يقع شاطئ هولوماليه على بعد مسافة 2 كم من مطار ماليه الدولي، ويعد من أجمل مناطق السياحة هناك.

تابعنا: