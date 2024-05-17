تطوير جزيرة هولومالي.. أيادي بيضاء لـ”السعودية” في المالديف

يواصل الصندوق السعودي للتنمية، دعم وتنمية جزر المالديف دعم قطاع السياحة في المالديف، الذي يعد مصدرا رئيسيا للاقتصاد في المالديف.

ويوفر الصندوق العديد من المستلزمات الصحية والطبية، مع مشاريع لتحسين مستوى التعليم والتدريب في المدارس والجامعات، وتطوير البنية التحتية في الجزر، بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمطارات، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي.

وافتتح جزء من مشروع تطوير جزيرة هولومالي في المالديف الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقرض تنموي بقيمة 80 مليون دولار، مع توقيع اتفاقيتي قرضين تنمويين لتطوير مطار فيلانا وتطوير القطاع الصحي بالمالديف.

ويخدم المشروع جميع السكان في “ماليه” بحيث يخدم 250 ألف شخص في المرحلة الأولي، كما تم استصلاح المرحلة الثانية من أجل بناء التقدم في الخطة الرئيسية.

وتتم الخطة على 3 مجموعات، عبر بناء بناء خمسة جسور، مع إمداد القناة، وتشييد الحزام الحامي، أما المجموعة الثالثة، تضم بناء قناة ومرفأين.

وللمشروع أهمية كبرى في تطوير الجزيرة وهو ما يتحقق بشكل أفضل مع هذا المشروع، حيث أن المالديف من أكثر الدول تضررًا من التغير المناخي، فيما يتوقع أن يتسبب التغير المناخي في غرق العديد من جزرها في المستقبل.

وبسبب ذلك الأمر تسعى السعودية لتقديم يد العون في المالديف، حيث تم إطلاق مشاريع مهمة من خلال صندوق التنمية السعودي لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة في هذه الدولة.

وتعد “هولهومالي” إحدى أشهر الجزر الاصطناعية في العالم وتقع في جنوب عاصمة جزر المالديف مدينة ماليه.

وبالرغم من صغر مساحتها التي تبلغ 1030 متر، إلا أن السياحة فيها تُعد خيارا صائبا عند السفر إلى المالديف، لما لها من مميزات للجذب السياحي.

فيما يقع شاطئ هولوماليه على بعد مسافة 2 كم من مطار ماليه الدولي، ويعد من أجمل مناطق السياحة هناك.