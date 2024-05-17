أمر ملكي بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم.

وتضمن الأمر الملكي الكريم ترقية ثلاثة قضاة من درجة “قاضي استئناف” إلى درجة “رئيس محكمة استئناف” وترقية قاضٍ من درجة “رئيس محكمة/ب” إلى درجة “رئيس محكمة/أ”، وترقية عشرة قضاة من درجة “وكيل محكمة/أ” إلى درجة “رئيس محكمة/ب”، وترقية أربعة قضاة من درجة “قاضي/ب” إلى درجة “قاضي/أ”، وترقية ثمانية قضاة من درجة “قاضي/ج” إلى درجة “قاضي/ب”، وذلك وفقًا لما قاله رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.