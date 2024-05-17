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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    Days
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    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
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فريق التحرير

17 مايو 2024

10 مدن هي الأكثر تلوثًا في أمريكا

منوعات
10 مدن هي الأكثر تلوثًا في أمريكا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء مسؤول عن 7 ملايين حالة وفاة سنويا حول العالم.

وأوضحت، في وقت سابق، أن استمرار تلوث الهواء من الممكن أن يزيد من تكلفة الرعاية الاجتماعية ما بين 18 إلى 25 تريليون دولار بحلول عام 2060.

في ذلك السياق، رصد موقع “” الكندي أكثر المدن تلوثًا للهواء داخل أمريكا.

واعتمد الموقع الكندي في تصنيفه على بيانات تقرير حالة الهواء الصادر عن جمعية الرئة الأمريكية، لعام 2024، لإظهار المدن الأكثر تلوثًا في أمريكا، كالتالي:

1- بيكرسفيلد (كاليفورنيا)

2- فيساليا (كاليفورنيا)

3- فريسنو (كاليفورنيا)

4- يوجين (أوريجون)

5- خليج سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)

6- لوس أنجلوس (كاليفورنيا)

7- سكرامنتو (كاليفورنيا)

8- ميدفورد (أوريجون)

9- فينيكس (أريزونا)

10- فيربانكس (ألاسكا)

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