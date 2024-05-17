10 مدن هي الأكثر تلوثًا في أمريكا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء مسؤول عن 7 ملايين حالة وفاة سنويا حول العالم.

وأوضحت، في وقت سابق، أن استمرار تلوث الهواء من الممكن أن يزيد من تكلفة الرعاية الاجتماعية ما بين 18 إلى 25 تريليون دولار بحلول عام 2060.

في ذلك السياق، رصد موقع “” الكندي أكثر المدن تلوثًا للهواء داخل أمريكا.

واعتمد الموقع الكندي في تصنيفه على بيانات تقرير حالة الهواء الصادر عن جمعية الرئة الأمريكية، لعام 2024، لإظهار المدن الأكثر تلوثًا في أمريكا، كالتالي:

1- بيكرسفيلد (كاليفورنيا)

2- فيساليا (كاليفورنيا)

3- فريسنو (كاليفورنيا)

4- يوجين (أوريجون)

5- خليج سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)

6- لوس أنجلوس (كاليفورنيا)

7- سكرامنتو (كاليفورنيا)

8- ميدفورد (أوريجون)

9- فينيكس (أريزونا)

10- فيربانكس (ألاسكا)