رسميًا يوفنتوس يُعلن رحيل أليجري من منصبه

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الجمعة، عن إقالة ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه.

وتُوج يوفنتوس تحت قيادة أليجري بكأس إيطاليا أمس بعدما فاز على أتالانتا بهدف نظيف، وكان عقد المدرب سينتهي مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وأشار يوفنتوس عبر موقعه الرسمي بأن إقالة أليجري جاءت بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها النادي تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله.

تنتهي فترة التعاون، التي بدأت في عام 2014، واستؤنفت في عام 2021 وانتهت بعد المواسم الثلاثة الأخيرة مع نهائي كأس إيطاليا.

وأختتم: “النادي يتمنى التوفيق لماسيميليانو أليجري في مشاريعه المستقبلية”.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، للمرة العشرين في تاريخه، بينما يأتي يوفنتوس في الصدارة حيث يعد أكثر الأندية تتويجًا بالسيري آي، بواقع 36 مرة.