النني يُعلن رحيله عن آرسنال ويوجه رسالة للجماهير

أعلن محمد النني لاعب فريق آرسنال رحيله عن فريقه اليوم الجمعة، بنهاية الموسم الجاري.

وانضم محمد النني إلى صفوف آرسنال في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2016، قادمًا من بازل السويسري وشارك في 161 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 6 أهداف ونجح في صُنع 10 أهداف.

ونشر النني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” يودع خلاله جماهير آرسنال.

وقال النني في رسالة وجهها لجماهير آرسنال: “أريد أن أقول لكم وداعًا، وأوجه الشكر لكم على كل ما قدمتوه لي، من دعم وحب تجاهي، أحبكم كثيرًا، وسأفتقدكم كثيرًا وستظلون في قلبي دائما”.

وأختتم: “أراكم يوم الأحد في ملعب الإمارات لكي أودعكم بنفسي”.

جدير بالذكر أن آرسنال سيواجه إيفرتون، على ملعب الإمارات في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي.