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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - نوفمبر

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فريق التحرير

17 مايو 2024

“أوباما الأكراد”.. من هو صلاح الدين دميرتاش؟

دوليات
“أوباما الأكراد”.. من هو صلاح الدين دميرتاش؟

أحدث قرار سجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا صلاح الدين دميرتاش 42 عاما الملقب بـ”أوباما الأكراد” جدلا واسعا، وسلط الضوء على مسيرته، فمن هو؟

الحكم صدر بحقه على خلفية تظاهرات اندلعت عام 2014 تنديدا بحصار “داعش” لمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

دميرتاش يبلغ من العمر 51 عاما ويقبع في السجن منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتمت إدانته بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

حمل صلاح الدين دميرتاش لقب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التركية ضد أردوغان في 2014 ثمّ في العام 2018 من السجن.

وبعد إدانته عام 2018 بالسجن 4 أعوام و8 أشهر بتهمة “الدعاية الإرهابية” في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه “في أسرع وقت ممكن”، معتبرة أن سجنه يهدف إلى ما وصفته بـ”خنق التعددية السياسية”.

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