كاسترو: الهلال قدم موسمًا خارق للعادة وسنلعب أمامه من أجل الفوز

أكد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، أن مباراة الهلال مختلفة عن النهائي ولكنها هامة للفريقين، مشيرًا إلى أن سيلعب من أجل الفوز

ويلتقي الهلال مع غريمه التقليدي النصر على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وقال كاسترو في تصريحات لقناة “ssc”: “مباراة مختلفة تمامًا عن النهائي، ولكنها مباراة هامة للغاية بين فريقين كبيرين”.

وتابع: “نعرف خصمنا الهلال الذي قدم موسمًا خارق للعادة، وكان غير طبيعي، وهذا أمر إيجابي، ومباراة اليوم هي فرصة لنا للقيام بعمل جيد”.

وأختتم: “نحن نلعب من أجل الفوز، وفي النهاية نتمنى أن يكون الجميع راضي عن أدائنا”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 89 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 31 مباراة، حيث فاز الزعيم في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين ولم يخسر خلال مشواره في البطولة التي تُوج بلقبها هذا الموسم.

وفي المقابل يتواجد النصر في الوصافة برصيد 77 نقطة، حيث خاض 31 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر 4 مرات.