جيسوس: النصر هو أكبر خصم لنا ونرغب في تحقيق أهداف كبرى

قال جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، أن النصر هو أكبر خصم للفريق، موضحًا بأنه على الرغم من حسم بطولة الدوري، إلى أنهم يريدون تحقيق أهداف كبرى.

ونجح الهلال في التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وللمرة التاسعة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الهلال مع غريمه التقليدي النصر على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات لقناة “ssc”: “خصمنا هو أكبر خصم، ونحن حسمنا لقب الدوري، ولكن نريد أن نلعب بمستوانا ونحقق أهدافنا الكبرى”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 89 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 31 مباراة، حيث فاز الزعيم في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين ولم يخسر خلال مشواره في البطولة التي تُوج بلقبها هذا الموسم.

وفي المقابل يتواجد النصر في الوصافة برصيد 77 نقطة، حيث خاض 31 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر 4 مرات.