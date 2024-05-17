القيادة تهنئ الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بفوزه بالانتخابات الرئاسية في تشاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للجنرال محمد إدريس ديبي إتنو.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والرقي.