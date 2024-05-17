“المرور” يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

أعلن المرور السعودي إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقاره.

وتمكن هذه الخدمة من تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد.

شروط الخدمة

– وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر

– أن تكون المخالفة تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30) يوما من تاريخ تسجيل المخالفة.

– أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.

خطوات الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر.

2- خدماتي.

3- المرور.

4- تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.