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فريق التحرير

17 مايو 2024

“محمد ونوح” الأكثر شيوعًا لأسماء المواليد في بريطانيا

منوعات
“محمد ونوح” الأكثر شيوعًا لأسماء المواليد في بريطانيا

أصدر مكتب الإحصاءات البريطاني تقريرًا حديثًا حول الأسماء الأكثرر شعبية في المملكة المتحدة بين مواليد عام 2022.

وتصدر اسم “أوليفيا” اسماء الأطفال الإناث الأكثر شعبية، للعام السابع على التوالي، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتضمنت أكثر أسماء الإناث شعبية في بريطانيا: ليلي، آيفي، فريا، فلورنسا، إيزابيلا، ميا، وويلو.

في السياق ذاته، تصدر اسم “نوح” قائمة اسماء المواليد الذكور الأكثر شعبة في بريطانيا، بعد أن تراجع اسم “أوليفر” إلى المركز الثاني، رغم أنه كان الأكثر شعبية لمدة ثماني سنوات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطانية أن اسم محمد، الذي كان يحتل المرتبة 20 عام 2012، ارتفع شعبيته في الآونة الأخيرة، ويحتل المرتبة الثانية في القائمة المحدثة.

من جانبه، قال الدكتور جيمس تاكر من مكتب الإحصاءات البريطاني، إن العديد من الأسماء القديمة أصبحت أكثر ندرة بين المواليد في الأعوام الأخيرة.

وأوضح: “كان نوح هو الاسم الأكثر شعبية للأولاد في عام 2022، للعام الثاني على التوالي، بعد أن حل محل أوليفر في القمة في عام 2021.. وتراجع أوليفر الآن إلى الاسم الرابع الأكثر شعبية للأولاد، خلف محمد وجورج”.

وظل “أوليفيا” هو الاسم الأكثر شعبية للفتيات في عام 2022، بعد أن احتل المركز الأول منذ عام 2016.

وفي المركزين الثاني والثالث للفتيات، جاءت أميليا وإيسلا، وكلاهما لم يتغير منذ عام 2021.

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