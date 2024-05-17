تعرف على قائمة الزمالك لمباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الأبيض لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف استاد القاهرة، أحداث مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكان نهضة بركان المغربي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهاب دور النهائي من البطولة.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، ترافيس موتيابا، إبراهيما نداي، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، سيد نيمار، أحمد زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.