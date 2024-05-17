النصر يتقدم على الهلال بهدف أوتافيو في الشوط الأول

تقدم فريق النصر على غريمه التقليدي الهلال بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع غريمه التقليدي النصر على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف تقدم العالمي على الهلال، مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 89 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 31 مباراة، حيث فاز الزعيم في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين ولم يخسر خلال مشواره في البطولة التي تُوج بلقبها هذا الموسم.

وفي المقابل يتواجد النصر في الوصافة برصيد 77 نقطة، حيث خاض 31 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر 4 مرات.