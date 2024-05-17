أرامكو توقع 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي

في خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المناخية، وقعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية رائدة خلال زيارة وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إلى المملكة.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير حلول طاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع التزامات أرامكو السعودية الطموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وتشمل مذكرات التفاهم الموقعة:

اتفاقية مع شركة إيروسيل: تهدف إلى تسريع استخدام تقنية إيروسيل المبتكرة في مباني أرامكو السعودية ومرافقها الأخرى، واستكشاف تطبيقات جديدة لها مثل خطوط أنابيب الغاز. كما تتضمن الاتفاقية توطين سلسلة توريد إيروسيل في المملكة العربية السعودية. تتميز تقنية إيروسيل بقدرتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير من خلال عكس الحرارة وتحسين كفاءة المباني.

اتفاقية مع شركة سبيريتوس: تركز على بحث فرص استخدام تقنية “التقاط الهواء المباشر” المبتكرة من شركة سبيريتوس. تتميز هذه التقنية بكفاءة عالية في امتصاص الكربون من الغلاف الجوي بتكلفة منخفضة، مما يجعلها حلاً واعدًا لمكافحة تغير المناخ.

اتفاقية مع شركة روندو: تهدف إلى تقييم إمكانية استخدام بطاريات روندو الحرارية في منشآت أرامكو السعودية العالمية. تتميز هذه البطاريات بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية بكفاءة عالية، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم مبادرات تقليل الانبعاثات.

وتعليقًا على هذه الاتفاقيات، قال الأستاذ علي المشاري، النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية: “نؤمن في أرامكو السعودية بأهمية التعاون الدولي لتطوير حلول طاقة مستدامة وموثوقة.

وتأتي هذه الاتفاقيات مع شركات أمريكية رائدة لتؤكد التزامنا بتحقيق أهدافنا المناخية، ودعم جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة تغير المناخ. ونثق بأن التقنيات المبتكرة المشمولة في هذه الاتفاقيات ستساهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة.”

وتُعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أرامكو السعودية الشاملة للطاقة منخفضة الكربون، والتي تتضمن:

الاستثمار في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه (CCUS).

تطوير تقنيات الهيدروجين النظيف.

تعزيز كفاءة عملياتها.

البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة.

وختامًا، تُظهر مذكرات التفاهم هذه التزام أرامكو السعودية الراسخ بالاستدامة والمساهمة في تحقيق مستقبل طاقة منخفضة الكربون في المملكة العربية السعودية والعالم.