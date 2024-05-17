“مايكروسوفت” تُطلق وحدة تحكم في ألعاب الفيديو لذوي الهمم

أعلنت “مايكروسوفت” وحدة تحكم Proteus قابلة التعديل، وهي مجموعة أدوات تحكم في ألعاب الفيديو بسعر 299 دولارًا أمريكيًا، لتمكين لاعبي إكس بوكس ذوي الهمم من تخصيص وحدات التحكم الخاصة بهم.

تم تطوير وحدة التحكم بالتعاون مع شركة ByoWave للأجهزة الطرفية كجزء من برنامج Designer for Xbox، مما يعني أنها تلقت دعمًا وتوجيهًا من فرق ألعاب مايكروسوفت.

تتكون وحدة التحكم اللاسلكية من مكعبات صغيرة بحجم كف اليد مع لوحات أمامية قابلة للتبديل تضم أزرار وحدة التحكم ولوحة الاتجاه والعصي التناظرية.

يُمكن توصيل الأجزاء معًا لإنشاء أكثر من 100 تكوين مختلف، مما يوفر للاعبين الذين يستخدمون يدًا واحدة وغيرهم من ذوي الهمم تجربة لعب مريحة.

علاوة على ذلك، يمكن إعادة تعيين الأزرار لتوفير تجربة شخصية عبر التطبيق المصاحب.

تتوافق وحدة التحكم Proteus عند الإطلاق مع ويندوز 10 وويندوز 11 وXbox Series X وXbox Series S وXbox One.

بينما لم تعلن ByoWave عن دعم PlayStation 5 من سوني أو Switch من نينتندو في الوقت الحالي، إلا أنها منفتحة على الشراكة مع هذه المنصات في المستقبل.

من المقرر شحن وحدة التحكم هذا الخريف، مع إمكانية الطلب المسبق بسعر مخفض 255 دولارًا عبر موقع ByoWave الإلكتروني.

تتضمن المجموعة كابل شحن USB-C ودونجل بلوتوث، بالإضافة إلى أجزاء أخرى مثل المقابض اليسرى واليمنى لإنشاء لوحة ألعاب تقليدية وجهازيين طرفيين كبيرين بزر واحد.