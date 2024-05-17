“مايكروسوفت” تُطلق وحدة تحكم في ألعاب الفيديو لذوي الهمم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

17 مايو 2024

“مايكروسوفت” تُطلق وحدة تحكم في ألعاب الفيديو لذوي الهمم

منوعات
“مايكروسوفت” تُطلق وحدة تحكم في ألعاب الفيديو لذوي الهمم

أعلنت “مايكروسوفت” وحدة تحكم Proteus قابلة التعديل، وهي مجموعة أدوات تحكم في ألعاب الفيديو بسعر 299 دولارًا أمريكيًا، لتمكين لاعبي إكس بوكس ذوي الهمم من تخصيص وحدات التحكم الخاصة بهم.

تم تطوير وحدة التحكم بالتعاون مع شركة ByoWave للأجهزة الطرفية كجزء من برنامج Designer for Xbox، مما يعني أنها تلقت دعمًا وتوجيهًا من فرق ألعاب مايكروسوفت.

تتكون وحدة التحكم اللاسلكية من مكعبات صغيرة بحجم كف اليد مع لوحات أمامية قابلة للتبديل تضم أزرار وحدة التحكم ولوحة الاتجاه والعصي التناظرية.

يُمكن توصيل الأجزاء معًا لإنشاء أكثر من 100 تكوين مختلف، مما يوفر للاعبين الذين يستخدمون يدًا واحدة وغيرهم من ذوي الهمم تجربة لعب مريحة.

علاوة على ذلك، يمكن إعادة تعيين الأزرار لتوفير تجربة شخصية عبر التطبيق المصاحب.

تتوافق وحدة التحكم Proteus عند الإطلاق مع ويندوز 10 وويندوز 11 وXbox Series X  وXbox Series S وXbox One.

بينما لم تعلن ByoWave عن دعم PlayStation 5 من سوني أو Switch من نينتندو في الوقت الحالي، إلا أنها منفتحة على الشراكة مع هذه المنصات في المستقبل.

من المقرر شحن وحدة التحكم هذا الخريف، مع إمكانية الطلب المسبق بسعر مخفض 255 دولارًا عبر موقع ByoWave الإلكتروني.

تتضمن المجموعة كابل شحن USB-C ودونجل بلوتوث، بالإضافة إلى أجزاء أخرى مثل المقابض اليسرى واليمنى لإنشاء لوحة ألعاب تقليدية وجهازيين طرفيين كبيرين بزر واحد.

تابعنا: