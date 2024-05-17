التعادل الإيجابي يحسم ديربي الرياض بين الهلال والنصر

انتهت أحداث مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب الأول بارك أحداث مباراة الهلال مع غريمه التقليدي النصر، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف تقدم العالمي على الهلال، مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة.

فيما نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال هدف تعادل الزعيم في الدقيقة 90+10.

وأرتقى رصيد الهلال للنقطة 90، متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي، جمعهم من خوضه 32 مباراة، حيث فاز الزعيم في 29 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات ولم يخسر خلال مشواره في البطولة التي تُوج بلقبها هذا الموسم.

وفي المقابل يتواجد النصر في الوصافة برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وللمرة التاسعة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، وقبل نهاية البطولات بثلاث جولات.