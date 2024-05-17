الاتفاق يتعادل مع الأخدود إيجابيًا في دوري روشن

تعادل فريق الاتفاق مع نظيره الأخدود بهدف لمثله في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

والتقى الاتفاق مع الأخدود، على ملعب الأول في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل ياسين عطية لاعب الأخدود هدف فريقه في الدقيقة 48، بينما أحرز ماجد دوران لاعب الاتفاق هدف تعادل فريقه في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقين النقاط، حيث رفع الاتفاق رصيده للنقطة 45، متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الفريق 32 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل 12 مواجهات، بينما خسر في 9 مرات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الأخدود في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 29 نقطة، حيث لعب 32 مباراة، فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، فيما خسر 18 مرة.