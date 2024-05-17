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فريق التحرير

17 مايو 2024

الدفاع المدني: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق من السبت إلى الأربعاء

محليات
الدفاع المدني: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق من السبت إلى الأربعاء

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ذلك بسبب استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية والخرمة والمويه.

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والغاط وشقراء والزلفي وثادق ومرات ووادي الدواسر.

وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم.

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