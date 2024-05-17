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فريق التحرير

17 مايو 2024

27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في “آيسف 2024”

محليات
27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في “آيسف 2024”

حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024″، منها 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة خلال تنافسهم مع أكثر من 1700 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 10 مايو لـ 17 الجاري.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أن المملكة نالت من الجوائز الكبرى، جائزتين في المركز الثاني، و6 جوائز في المركز الثالث، و10 جوائز في المركز الرابع.

وأكدت الأمين العام لـ”موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواهب والعلم والابتكار، ويبرهن على نجاح التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين “موهبة” ووزارة التعليم، والممكنات التي وفرتها المنظومة الوطنية لتنمية قدرات طلبة المملكة الاستثنائية وضمان حضورهم القوي في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن تحقيق 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024” يعد تتويجًا للجهود المشتركة، ويؤكد الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تعزيز القدرات البشرية والابتكار.

وأضافت: “نفخر في “موهبة” بمواصلة رعاية وتمكين طلبة الوطن وتزويدهم بكل ما يلزم، ليس فقط للتفوق في المسابقات الدولية ولكن ليكونوا سفراء للعلم والإبداع يمثلون الوطن بأعلى المستويات”.

وحقق المركز الثاني كل من: الطالب حمد الحسيني قي مجال الطاقة والطالبة عبير اليوسف في مجال الكيمياء.

كما حقق المركز الثالث كل من: إلياس خان في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالب سليمان المسند والطالبة لطيفة الغنام في مجال الطاقة، والطالب تركي الدلامي في مجال الهندسة البيئية، والطالبة تهاني أحمد في مجال علم المواد، والطالبة ليلى زواوي في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

فيما حقق المركز الرابع كل من: الطالب ناصر الصويان في مجال الهندسة الطبية الحيوية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزئية، والطالبتان يارا القاضي ويارا البكري في مجال علوم الأرض والبيئة، والطالبة شهد المطلق في مجال الطاقة، والطالبة أسماء القصير في مجال الهندسة البيئية، وفي علم المواد فازت الطالبتان أريج القرني و لانا الفهيد، وفي علوم النبات فازت الطالبتان ليان المالكي وتمارا راضي.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض “آيسف 2024” إلى 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

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