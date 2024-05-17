كاسترو: تحكمنا في الشوط الأول بشكل جيد أمام الهلال والجميع استمتع بالمباراة

أكد لويس كاسترو المدير الفني للنصر، بأن الفريق كان متحكم في الشوط الأول أمام الهلال، مشيرًا إلى أن المباراة كانت مرهقة للاعبين.

واستضاف ملعب الأول بارك أحداث مباراة الهلال مع غريمه التقليدي النصر، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف تقدم العالمي على الهلال، مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، فيما نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال هدف تعادل الزعيم في الدقيقة 90+10.

وقال كاسترو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “افتتحنا المباراة بهدف جميل، وتحكمنا في الشوط الأول بنسبة كبيرة، وجاءت لنا العديد من الفرص كنا نستطيع أن نضاعف من خلالها النتيجة”.

وتابع: “والشوط الثاني تغير الأمر، والهلال نجح في الوصول إلى مرمانا، وأيضًا جاءت فرصة لكريستيانو رونالدو وآخرى لساديو ماني”.

وأختتم: “الجميع استمتع بمباراة جميلة، وهي متعبة كثير ومرهقة للاعبين الذين شاركوا بها، وأيضًا أظهرت فريقين كبار في الملعب”.