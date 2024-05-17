أمريكا تُجلي 17 طبيبًا كانوا عالقين في غزة

أجلت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 17 طبيبًا أمريكيًا كانوا عالقين في قطاع غزة منذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال مسؤول أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته إن دبلوماسيين أمريكيين رتّبوا عملية مغادرة الأطباء الـ17 عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه إسرائيل.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن “بعض الأطباء الأمريكيين الذين كانوا عالقين في غزة غادروا الآن بأمان ووصلوا إلى بر الأمان بمساعدة السفارة الأمريكية في القدس”.

وأضاف: “كنّا على اتصال وثيق بالمجموعات التي ينتمي إليها هؤلاء الأطباء الأمريكيون وكنّا على اتصال بعائلات هؤلاء المواطنين الأمريكيين”.

وقال مصدر مطّلع على مجريات العملية إن ثلاثة أطباء أمريكيين آخرين كانوا جزءًا من الفريق الطبي التطوعي قرروا البقاء رغم عدم اليقين بشأن الموعد الذي ستتاح لهم فيه فرصة جديدة للمغادرة.

ومنذ سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو، لم تعد تمر أي مساعدات إنسانية من هناك، وتتبادل مصر وإسرائيل الاتهامات بالوقوف وراء هذا الإغلاق.

وتهدد إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتانياهو منذ أشهر بشنّ هجوم في رفح، معتبراً أنه ضروري لتحقيق هدف “القضاء” على الحركة الفلسطينية، على رغم التحذيرات الدولية ومن بينها الأمريكية التي كانت تحذّر من تبعات هذا الهجوم على حياة المدنيين.