جيسوس يُعلق على تعادل الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

علق جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، على تعادل فريقه أمام النصر في ديربي الرياض، الذي أقيم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

واستضاف ملعب الأول بارك أحداث مباراة الهلال مع غريمه التقليدي النصر، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف تقدم العالمي على الهلال، مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، فيما نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال هدف تعادل الزعيم في الدقيقة 90+10.

وقال جيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “هذه طبيعية في كرة القدم، عندما تكون هناك مباراة بين فريقين متكافئين أو متساويين ويملكان عناصر قوية، لن تجد فريق في المباراة يسيطر سيطرة تامة”.

وأختتم: “ومن المستحيل أن تقول بأن هناك فريق سيطر سيطرة كاملة طوال المباراة بدون أن يكون هناك فرصة للفريق الآخر، قد يكون النصر تفوق في جزئيات خلال الشوط الأول، ولكن تفوقنا عليهم في الشوط الثاني”.