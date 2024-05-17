خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الهلال أمام النصر

كشف سمير عثمان الخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة الجزاء التي تحصل عليها الهلال أمام النصر، في المباراة التي أقيمت ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب الأول بارك أحداث مباراة الهلال مع غريمه التقليدي النصر، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف تقدم العالمي على الهلال، مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، فيما نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال هدف تعادل الزعيم في الدقيقة 90+10.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: “هناك خطأ غير مبرر من لاعب النصر ساديو ماني، لأنه أعاق حركة لاعب الهلال”.

وأختتم: “والالتحام الذي حدث بين اللاعبان كان فوق خط منطقة الجزاء، وبالتالي هي ركلة جزاء سليمة، وكان ساديو ماني يستحق الحصول على بطاقة صفراء”.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وللمرة التاسعة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.