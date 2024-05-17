موقف مانشستر يونايتد من رحيله لاعبه بعد اهتمام النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن موقف مانشستر يونايتد من رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة CaughtOffside فأن ناديي النصر والاتحاد يرغبان في ضم برونو فرنانديز، خلال موسم الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية السعودية مستعدة للتخلي عن 100 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد لا يريد التخلي عن لاعبه، وأن الأولوية ستكون بقاءه في أولد ترافورد الموسم المقبل.

ويرتبط برونو فرنانديز بعقد مع مانشستر حتى عام 2026، ومن الممكن أن يغادر اللاعب في صيف 2025، وقبل نهاية عام من عقده مع الشياطين الحمر.

وشارك برونو مع مانشستر يونايتد بشكل أساسي في 231 مباراة، وسجل خلالهم 79 هدفًا، وصنع 65 تمريرة حاسمة أخرى.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.