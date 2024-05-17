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18 مايو 2024

رونالدو يسجل رقمًا تاريخيًا جديد ويتفوق على حمد الله

رياضة
رونالدو يسجل رقمًا تاريخيًا جديد ويتفوق على حمد الله

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، رقمًا قياسيًا جديد في دوري روشن، بعد مشاركته في مباراة الديربي أمام الهلال.

واستضاف ملعب الأول بارك أحداث مباراة الهلال مع غريمه التقليدي النصر، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل النصر هدفًا مبكرًا في المباراة عن طريق لاعبه  أوتافيو مونتيرو، بعد تمريرة حاسمة من رونالدو، قبل أن يعود الهلال للمباراة ويسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب ألكسندر ميتروفيتش، لينتهي الديربي بالتعادل الإيجابي.

ويعد رونالدو هو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي، بعد تمريرته الحاسمة في مباراة الهلال، بواقع 44 هدفًا متفوقًا على عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد.

وقدم رونالدو حتى الآن في دوري روشن 44 مساهمة تهديفية، حيث سجل 33 هدفًا متصدرًا قائمة ترتيب هدافي الدوري، و11 تمريرة حاسمة، ليتخطى الرقم القياسي الذي حققه عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018/2019 بواقع 43 مساهمة.

ويتواجد النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وللمرة التاسعة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

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