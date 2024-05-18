“حلبة النار”.. نزال تاريخي بين فيوري وأوسيك في السعودية

يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهة تاريخية، اليوم السبت، بـ”المملكة أرينا” في الرياض، في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عامًا.

ويعد النزال الأول من نوعه من أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة حيث يتنافس بطلا الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أوليكساندر أوسيك على 4 أحزمة عالمية، حيث لم يهزم البطلان في أي نزال مسبقاً.

الفائز في النزال سيكون أوّل بطل عالمي موحّد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999 عندما تغلّب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، وكان حينها يوجد 3 منظمات فقط وهي: WBC / WBA / IBF.

وسيحصل الفائز في النزال على اربعة أحزمة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة وهي الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والإتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

ويحتضن موسم الرياض عددا من العروض الرياضية الترفيهية غير المسبوقة والتي يترقبها الكثيرون من حول العالم.

الرياض وجهة مثالية

وتعد مدينة الرياض وجهة مثالية لاستقبال أبطال الملاكمة من حول العالم للتنافس مع بعضهم والفوز بألقاب البطولات العالمية الأكثر شهرة.

ويمثل نزال “حلبة النار” واحدة من المحطات العالمية التي يستضيفها موسم الرياض



وتوفر استضافة النزالات العالمية فرصة لزوار مدينة الرياض للتفاعل مع عالم الملاكمة، ومصاحبة تجربتهم الحماسية بالاستمتاع بنزالات undercard المصاحبة للنزال الرئيسي.

ويستعرض موسم الرياض قدرته في استقبال أبطال العالم للملاكمة تايسون فيوري، وإلكسندر أوزيك، ليتواجهون في نزال يترقبه الملايين من حول العالم.

تذاكر الحضور

وأتاح موسم الرياض تذاكر الحضور عبر منصة webook، كما أتاح فرصة مشاهدة النزال عبر منصتي webook و STC TV عن طريق اشتراك خاص بالنزال مقابل 77.99 ريال.

من هو البريطاني تايسون فيوري؟

البريطاني تايسون فيوري (35 عاما) هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة WBC، فاز في مسيرته 34 مرة منها 24 بالضربة القاضية وتعادل مرة بلا هزيمة.

من هو الأوكراني أوليكساندر أوسيك؟

أما الأوكراني أوليكساندر أوسيك (37 عاما) فهو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمات WBA, WBO, IBF))، وهو بطل العالم بلا منازع لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، كما حصد كأس محمد علي لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، وحقق الميدالية الذهبية في ملاكمة الوزن الثقيل في اولمبياد لندن 2012، فاز 21 مرة منها 14 بالضربة القاضية.