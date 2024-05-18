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فريق التحرير

18 مايو 2024

حصول تعليم جازان على الميدالية الذهبية وجائزة خاصة في معرض آيتكس الدولي

محليات
حصول تعليم جازان على الميدالية الذهبية وجائزة خاصة في معرض آيتكس الدولي

حصلت إدارة التعليم بمنطقة جازان على الميداليةَ الذهبية وجائزة خاصة من سنغافورة على مستوى العالم، خلال مشاركة طالبة من تعليم جازان ضمن المنتخب السعودي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المشارك في منافسات معرض آيتكس 2024م الدولي والمقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 11 – 20 مايو الحالي.

وجاء هذا الإنجاز عبر مشاركة الطالبة الموهوبة غلا عبدالوهاب محمد زيلع من الثانوية الخامسة بجازان والمتمثلة في مشروع تحسين أداء شبكات الاستشعار اللاسلكية في مجال الأنظمة المدمجة ، حيث يهتم مشروع الطالبة بمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بشبكات الاستشعار اللاسلكية (WSNs)، بما في ذلك استهلاك الطاقة، وعمر الشبكة، ونطاق الاتصالات المحدود ، من خلال تقديم مخطط جديد وتصنيف عقد الاستشعار على أساس احتياطيات الطاقة الخاصة بها.

وأكد مدير تعليم المنطقة ملهي بن حسن عقدي أن مشاركة طالبة من تعليم جازان في منافسات معرض آيتكس الدولي تأتي ضمن دعم واكتشاف الطلبة الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم، مضيفًا هذا المنجز الذهبي الدولي إلى الإنجازات التي حقّقها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على المستوى الدولي، الذي يأتي ترجمة لاهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب والطالبات ، مقدمًا التهنئةَ للطالبة وأسرتها ومدرستها، ومتمنيًا مزيدًا من التوفيق والتميز .

يُذكر أن معرض “آيتكس” يعد منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، بهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية.​​

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