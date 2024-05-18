عرض سعودي ينافس مانشستر يونايتد على نجم ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود عروض سعودية للحصول على خدمات أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني.

ويلعب خوسيلو مع ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو، الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، حصل خوسيلو على اتصالات من مانشستر يونايتد، بالإضافة لعروض من الدوري السعودي خلال الأيام الأخيرة.

وقال مقربون من خوسيلو: “يريد اللاعب الفوز بدوري أبطال أوروبا، ثم يتحدث مع ريال مدريد لتحديد القرار الأفضل”.

وأشارت إلى أن خوسيلو سبق أن خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نيوكاسل يونايتد، لذا قد يكون الانتقال للشياطين الحمر هو الخيار المحتمل، إذا لم يستمر مع ريال مدريد.