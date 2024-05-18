خديجة الوعل – الإعلامية السعودية

على الهواء مباشرة

منذ التأسيس والبدايات للإذاعات السعودية الرسمية

( إذاعة الرياض، إذاعة جدة ) وهي تعتمد البرامج المسجلة بمعنى يتم تسجيل البرنامج ومن ثم يتم بثه للمستمعين وذلك تحسباً لعدم الوقوع في أي خطأ .

و في نهاية التسعينيات وأثناء دراستي الجامعية انضميت لإذاعة جدة كمذيعة متعاونة وكنت مذيعة مختلفة عن غيري بأسلوبي التجديدي الحديث ، ووجدت مخرج إذاعي يشبهني في الأسلوب فخرجنا بفكرة برنامج منوع مباشر وليس مسجلاً ورفعنا هذا المقترح لمدير الإذاعة الذي وافق بعد تعهد فريق البرنامج بعدم الوقوع في الأخطاء وأخذ الحذر في المواضيع وفي التعامل مع الجمهور

و انطلقنا أنا وزملائي الأستاذ رويشد الصحفي والأستاذ عدنان صعيدي بأول برنامج مباشر في المملكة للإعلام السعودي وكان لنا السبق ببرنامج ( رحلة على الهواء )

نجحنا وحققنا نسبة إستماع عالية جداً ،،

هذا النجاح أثر على المشهد الإعلامي في المملكة وشجع الإذاعات الرسمية على تقديم المزيد من البرامج المباشرة.

ودائماً التغيير والتجديد والتطوير يحتاج لشخص مؤمن بما يقوم به ، شخص يؤمن بأن النجاح أن لا تكون نسخة مكررة ، أو نسخة تشبه الآخرين .