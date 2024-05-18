على الهواء مباشرة.. منذ التأسيس والبدايات للإذاعات السعودية الرسمية

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  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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برنامج صندوق الاستثمارات العامة

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برنامج خدمة ضيوف الرحمن

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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

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برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 مايو 2024

على الهواء مباشرة.. منذ التأسيس والبدايات للإذاعات السعودية الرسمية

مقالات الرأي
على الهواء مباشرة.. منذ التأسيس والبدايات للإذاعات السعودية الرسمية

خديجة الوعل – الإعلامية السعودية

على الهواء مباشرة
منذ التأسيس والبدايات للإذاعات السعودية الرسمية
( إذاعة الرياض، إذاعة جدة ) وهي تعتمد البرامج المسجلة بمعنى يتم تسجيل البرنامج ومن ثم يتم بثه للمستمعين وذلك تحسباً لعدم الوقوع في أي خطأ .
و في نهاية التسعينيات وأثناء دراستي الجامعية انضميت لإذاعة جدة كمذيعة متعاونة وكنت مذيعة مختلفة عن غيري بأسلوبي التجديدي الحديث ، ووجدت مخرج إذاعي يشبهني في الأسلوب فخرجنا بفكرة برنامج منوع مباشر وليس مسجلاً ورفعنا هذا المقترح لمدير الإذاعة الذي وافق بعد تعهد فريق البرنامج بعدم الوقوع في الأخطاء وأخذ الحذر في المواضيع وفي التعامل مع الجمهور
و انطلقنا أنا وزملائي الأستاذ رويشد الصحفي والأستاذ عدنان صعيدي بأول برنامج مباشر في المملكة للإعلام السعودي وكان لنا السبق ببرنامج ( رحلة على الهواء )
نجحنا وحققنا نسبة إستماع عالية جداً ،،
هذا النجاح أثر على المشهد الإعلامي في المملكة وشجع الإذاعات الرسمية على تقديم المزيد من البرامج المباشرة.
ودائماً التغيير والتجديد والتطوير يحتاج لشخص مؤمن بما يقوم به ، شخص يؤمن بأن النجاح أن لا تكون نسخة مكررة ، أو نسخة تشبه الآخرين .

 

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