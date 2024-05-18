السعودية والعمل العربي المشترك

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  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 مايو 2024

السعودية والعمل العربي المشترك

رأي الوئام
السعودية والعمل العربي المشترك

تولي السعودية العمل العربي المشترك عناية خاصة وتضع القضايا العربية والإسلامية نصب عينيها في كافة المحافل الدولية وتقود الجهود الرامية إلى تصفير الأزمات وحل المشاكل التي تواجهها كافة الدول العربية.

لقد أولت السعودية القضية الفلسطينية عناية خاصة على مدار التاريخ ودعمت ولا تزال تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية للقمة العربية عام 2002 وتبنتها الجامعة العربية وأصبحت هي المبادرة العربية الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة.

كما دعت السعودية إلى إنهاء الأزمة في السودان واستضافت محادثات جدة بين طرفي الصراع هناك من أجل تثبيت الهدنة ولا تزال تدعم الجهود السلمية لإنهاء هذه الأزمة والحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وفي نفس السياق تدعم السعودية الجهود الرامية لإنهاء الأزمات التي تعاني منها ليبيا والعراق واليمن والصومال وغيرها من الدول انطلاقًا من إيمان الرياض بأهمية وحدة الصف العربي ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الدول العربية وعدم السماح للحركات الانفصالية والجماعات المسلحة والتنظيمات غير الشرعية بزعزعة استقرار هذه البلاد.

إن السعودية على يقين تام بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات وصراعات لن يحول دون جهودها لدعم العمل العربي المشترك وتصفير الخلافات والأزمات في المنطقة وصولًا إلى الاستقرار السياسي الذي هو الخطوة الأولى نحو الاستقرار الاقتصادي وتنمية المنطقة وشعوبها.

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