السعودية والعمل العربي المشترك

تولي السعودية العمل العربي المشترك عناية خاصة وتضع القضايا العربية والإسلامية نصب عينيها في كافة المحافل الدولية وتقود الجهود الرامية إلى تصفير الأزمات وحل المشاكل التي تواجهها كافة الدول العربية.

لقد أولت السعودية القضية الفلسطينية عناية خاصة على مدار التاريخ ودعمت ولا تزال تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية للقمة العربية عام 2002 وتبنتها الجامعة العربية وأصبحت هي المبادرة العربية الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة.

كما دعت السعودية إلى إنهاء الأزمة في السودان واستضافت محادثات جدة بين طرفي الصراع هناك من أجل تثبيت الهدنة ولا تزال تدعم الجهود السلمية لإنهاء هذه الأزمة والحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وفي نفس السياق تدعم السعودية الجهود الرامية لإنهاء الأزمات التي تعاني منها ليبيا والعراق واليمن والصومال وغيرها من الدول انطلاقًا من إيمان الرياض بأهمية وحدة الصف العربي ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الدول العربية وعدم السماح للحركات الانفصالية والجماعات المسلحة والتنظيمات غير الشرعية بزعزعة استقرار هذه البلاد.

إن السعودية على يقين تام بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات وصراعات لن يحول دون جهودها لدعم العمل العربي المشترك وتصفير الخلافات والأزمات في المنطقة وصولًا إلى الاستقرار السياسي الذي هو الخطوة الأولى نحو الاستقرار الاقتصادي وتنمية المنطقة وشعوبها.