محلل سياسي لـ”الوئام”: لا يمكن عقد مؤتمر دولي لحل قضية فلسطين بوجود حكومة نتنياهو

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: لا يمكن عقد مؤتمر دولي لحل قضية فلسطين بوجود حكومة نتنياهو

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: لا يمكن عقد مؤتمر دولي لحل قضية فلسطين بوجود حكومة نتنياهو

الوئام – خاص
رحبت العديد من الأطراف بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع استضافتها لفعاليات القمة العربية الأخيرة.

فكرة جيدة

وتعليقًا على الأمر قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن فكرة عقد مؤتمر دولي هي فكرة جيدة ومطلب عادل والرئيس الفلسطيني محمود عباس سبق طرحه عدة مرات وروسيا طرحته أيضاً أي عدة أطراف طرحت هذه الفكرة ولكن واضح أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يلتزمان بأن يكون كلا منهما بيديه زمام الحلول وبالتالي مسألة المؤتمر الدولي قد تأتي ولكن ليس الآن، فهل تأتي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية فهذا استحالة.

وأضاف “حسن” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الرئيس الأمريكي لا يمكنه الضغط على إسرائيل بشكل فعلي قبل انتهاء الانتخابات وبعد الانتخابات لن يفعل شيئاً قبل أن يؤدى اليمين في يناير فهل الحرب ستستمر حتى يناير القادم”.

وتابع الدبلوماسي المصري: ” إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يتضامنان في الحرب فبلينكن قال إن الحل هو أن تستسلم حماس وتسلم سلاحها وبايدن قال إن الحل هو القضاء على حماس وهذا يؤكد أنها خطة أمريكية إسرائيلية والولايات المتحدة تحمي إسرائيل ولكن هذا في الحقيقة ضربة قوية جداً لإسرائيل”.

الإبادة الجماعية

واستكمل “حسن”: “فبمجرد تقديم دعوى لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تمارس إبادة جماعية أو دعوى ضد قادة إسرائيل بأنهم يمارسون جرائم حرب ضد الإنسانية والتهجير القسري ولو صدر ضدهم أحكام ستكون الفضيحة لإسرائيل كلها وليست فقط لأشخاص وستتساوى إسرائيل مع صربيا التي تمت محاكمة أشخاص فيها بهذه الجرائم”.

تابعنا: