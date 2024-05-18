محلل سياسي لـ”الوئام”: لا يمكن عقد مؤتمر دولي لحل قضية فلسطين بوجود حكومة نتنياهو

الوئام – خاص

رحبت العديد من الأطراف بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع استضافتها لفعاليات القمة العربية الأخيرة.

فكرة جيدة

وتعليقًا على الأمر قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن فكرة عقد مؤتمر دولي هي فكرة جيدة ومطلب عادل والرئيس الفلسطيني محمود عباس سبق طرحه عدة مرات وروسيا طرحته أيضاً أي عدة أطراف طرحت هذه الفكرة ولكن واضح أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يلتزمان بأن يكون كلا منهما بيديه زمام الحلول وبالتالي مسألة المؤتمر الدولي قد تأتي ولكن ليس الآن، فهل تأتي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية فهذا استحالة.

وأضاف “حسن” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الرئيس الأمريكي لا يمكنه الضغط على إسرائيل بشكل فعلي قبل انتهاء الانتخابات وبعد الانتخابات لن يفعل شيئاً قبل أن يؤدى اليمين في يناير فهل الحرب ستستمر حتى يناير القادم”.

وتابع الدبلوماسي المصري: ” إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يتضامنان في الحرب فبلينكن قال إن الحل هو أن تستسلم حماس وتسلم سلاحها وبايدن قال إن الحل هو القضاء على حماس وهذا يؤكد أنها خطة أمريكية إسرائيلية والولايات المتحدة تحمي إسرائيل ولكن هذا في الحقيقة ضربة قوية جداً لإسرائيل”.

الإبادة الجماعية

واستكمل “حسن”: “فبمجرد تقديم دعوى لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تمارس إبادة جماعية أو دعوى ضد قادة إسرائيل بأنهم يمارسون جرائم حرب ضد الإنسانية والتهجير القسري ولو صدر ضدهم أحكام ستكون الفضيحة لإسرائيل كلها وليست فقط لأشخاص وستتساوى إسرائيل مع صربيا التي تمت محاكمة أشخاص فيها بهذه الجرائم”.