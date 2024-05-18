موقف الدوسري النهائي من المشاركة أمام الطائي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف سالم الدوسري من المشاركة أمام الطائي في دوري روشن.

ومن المقرر، أن يستضيف الهلال نظيره الطائي ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، يوم الخميس المقبل، في اللقاء الذي يشهد تتويجه باللقب على ملعبه “المملكة أرينا”.

وأصيب الدوسري بعضلة الفخذ الخلفية، خلال لقاء العين الإماراتي، 23 أبريل الماضي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وغاب عن مباريات الفتح والتعاون والأهلي والحزم والنصر في الدوري السعودي، والاتحاد بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، فإن سالم الدوسري اقترب من التعافي بعد دخوله التدريبات الجماعية بشكل مبدئي، منتصف الأسبوع الماضي، مع مواصلة برنامجه التأهيلي في النادي الصحي تحت إشراف الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الفريق