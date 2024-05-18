دراسة: الأحداث المؤلمة تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر المبكر

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود صلة مقلقة بين الأحداث والذكريات المؤلمة في الحياة وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر في سن مبكرة.

أجرى الدراسة باحثون إسبان على 1290 شخصًا، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين عانوا من تجارب مؤلمة مثل الطلاق أو الوفاة لديهم مستويات أعلى من بروتينات الأميلويد وتاو في السائل الشوكي، وهي علامات مميزة لمرض ألزهايمر.

ويُرجح أن التوتر الناتج عن هذه الأحداث يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة وإنتاج كميات زائدة من الالتهابات في الجسم، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة وتلف خلايا الدماغ.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “الجمعية العصبية الأمريكية لعلم الأعصاب”، أن تأثير الأحداث المؤلمة يقتصر على الأشخاص الذين تعرضوا لها في مرحلة الطفولة أو منتصف العمر.

وأكدت الدكتورة سوزان ألبرز، عالمة النفس في “كليفلاند كلينك”، على دور التوتر في تحفيز جهاز المناعة وإنتاج الالتهابات، مما قد يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

وأوضحت الدراسة أن الأحداث المجهدة تؤدي إلى إفراز الجسم نوعًا من الستيرويدات، يسمى الغلايكورتيكويدات، والتي قد تضر بخلايا الدماغ عند إطلاقها بكميات كبيرة.

وأشارت إلى الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل.