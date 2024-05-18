دراسة: الأحداث المؤلمة تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر المبكر

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 مايو 2024

دراسة: الأحداث المؤلمة تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر المبكر

منوعات
دراسة: الأحداث المؤلمة تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر المبكر

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود صلة مقلقة بين الأحداث والذكريات المؤلمة في الحياة وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر في سن مبكرة.

أجرى الدراسة باحثون إسبان على 1290 شخصًا، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين عانوا من تجارب مؤلمة مثل الطلاق أو الوفاة لديهم مستويات أعلى من بروتينات الأميلويد وتاو في السائل الشوكي، وهي علامات مميزة لمرض ألزهايمر.

ويُرجح أن التوتر الناتج عن هذه الأحداث يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة وإنتاج كميات زائدة من الالتهابات في الجسم، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة وتلف خلايا الدماغ.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “الجمعية العصبية الأمريكية لعلم الأعصاب”، أن تأثير الأحداث المؤلمة يقتصر على الأشخاص الذين تعرضوا لها في مرحلة الطفولة أو منتصف العمر.

وأكدت الدكتورة سوزان ألبرز، عالمة النفس في “كليفلاند كلينك”، على دور التوتر في تحفيز جهاز المناعة وإنتاج الالتهابات، مما قد يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

وأوضحت الدراسة أن الأحداث المجهدة تؤدي إلى إفراز الجسم نوعًا من الستيرويدات، يسمى الغلايكورتيكويدات، والتي قد تضر بخلايا الدماغ عند إطلاقها بكميات كبيرة.

وأشارت إلى الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل.

تابعنا: