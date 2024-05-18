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18 مايو 2024

هيوستن تُعاني من موجة حر وانقطاع للكهرباء بعد عواصف مدمرة

منوعات
هيوستن تُعاني من موجة حر وانقطاع للكهرباء بعد عواصف مدمرة

ذكرت وسائل إعلام محلية وهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن آلافاً في منطقة هيوستن عانوا من ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت، في أعقاب عواصف قوية أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

وتوقعت هيئة الأرصاد وصول درجات الحرارة إلى 32.2 درجة مئوية وحذرت السكان في منشور على منصة “إكس” من خطر الإصابة بضربة شمس، قائلة “لا تبذلوا مجهوداً زائداً” مع استمرارهم في أعمال التنظيف بعد العواصف التي ضربت مناطقهم مساء يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عواصف محملة برياح تصل سرعتها إلى 161 كيلومتراً في الساعة اجتاحت المنطقة مما أدى إلى تضرر منازل وأبنية وقطع خطوط للكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف شخص.

وقالت وسائل الإعلام إن إعصاراً ضرب منطقة بالقرب من ضاحية سيبرس مما تسبب في اقتلاع أشجار وتحطيم نوافذ وتناثر حطام.

وذكر موقع “باور أوتيتج” الإلكتروني الذي يجمع بيانات عن انقطاع الكهرباء في المرافق الأمريكية أن أكثر من 500 ألف شخص في المنطقة ما زالوا يعانون من انقطاع الكهرباء حتى صباح اليوم.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الجمعة، سبع مقاطعات في تكساس مناطق كارثة كبرى، وهو ما يجعل السكان والشركات مؤهلين للحصول على مساعدات من السلطات الاتحادية.

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