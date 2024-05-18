تشكيل الأهلي الرسمي أمام أبها في دوري روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة ماتياس يايسله، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أبها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع أبها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 58 نقطة في رصيده، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم.

وعلى الجانب الآخر يتواجد أبها في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 29 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 18 مرات.

تشكيل الأهلي أمام أبها:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز، سميحان النابت.

خط الهجوم: فراس البريكان – روبرتو فيرمينو.