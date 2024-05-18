باير ليفركوزن يحقق إنجاز تاريخي في الدوري الألماني

أختتم فريق باير ليفركوزن مشواره في بطولة الدوري الألماني بفوز جديد أمام أوجسبورج بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق ليفركوزن إنجاز تاريخي بإنهاء الموسم دون هزيمة لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني.

كما نجح فريق باير ليفركوزن في حسم لقب الدوري الألماني لهذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما فاز على فيردر بريمن في الجولة التاسعة والعشرين.

والتقى باير ليفركوزن مع أوجسبورج في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الألماني.

وسجل هدفي باير ليفركوزن كلا من فيكتور بونيفاس في الدقيقة 12، روبرت أندريش في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

فيما أحرز ميرت كومور لاعب أوجسبورج، هدف فريقه الوحيد في شباك باير ليفركوزن في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باير ليفركوزن رصيده إلى النقطة 90 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث تعادل الفريق في 6 مواجهات، وفاز في 28 مباراة، ولم يخسر مطلقًا طول مشواره في الدوري.

جدير بالذكر أن فريق باير ليفركوزن هو أول فريق في تاريخ الدوري الألماني ينهي الموسم من دون أي هزيمة، وأيضًا خاض 51 مباراة دون هزيمة في جميع البطولات، وأيضًا أول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى يتجنب الهزيمة في 51 مباراة متتالية في جميع البطولات.