“الأرصاد” تحذّر: أمطار على منطقة الباحة وأتربة مُثارة في نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.

تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق, وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز أن الحالة التي تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية الأفقية لمسافة تتراوح من 1 – 3 كم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيَّن أن الحالة تستمر حتى التاسعة من صباح الغد.