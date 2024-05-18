الأهلي يفقد لاعبه لنهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، عن تشخيص إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومدة غيابه.

ويلتقي الأهلي مع أبها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بعد قليل في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن الأهلي سيفقد محمد المجحد لنهاية الموسم الجاري، بسبب معاناته من الإصابة في غضروف الركبة.

وأشارت الرياضية إلى أن اللاعب سيغيب عن آخر ثلاث مواجهات لفريقه في بطولة الدوري السعودي، أمام أبها اليوم في الجولة الثانية والثلاثين.

وأيضًا في مواجهتي الرائد والفيحاء لحساب الجولتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من دوري روشن.

وأوضحت الرياضية إلى أن المجحد سيخضع لفحوصات إضافية خلال الفترة القادمة، لتحديد مدة حاجته إلى تدخل جراحي أو الاكتفاء ببرنامج علاجي وتأهيلي قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 58 نقطة في رصيده، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم.