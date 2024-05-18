بيدرو يقود التعاون للفوز على الشباب في دوري روشن

حقق فريق التعاون الفوز على نظيره الشباب بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى فريقي التعاون والشباب على ملعب الأول، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل جواو بيدور لاعب التعاون هدف فوز فريقه على الشباب، في الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز فقد حصل فريق التعاون على ثلاث نقاط جديدة، وأضبح رصيده 55 نقطة، متواجدًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 32 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 10 مباريات، فيما خسر في 7 مرات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الشباب في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 41 نقطة، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر في 13 لقاء.